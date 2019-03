Säpo: Russland og Kina er Sveriges største truslar

utenriks

Russland blir peikt ut som «landet med eit antagonistisk ansikt som har størst konsekvens for Sveriges sikkerheit» gjennom påverknad og spionasje, ifølgje rapporten som vart presentert torsdag.

Om Kina heiter det at landet «driv aktiv etterretningsinnsamling mot økonomiske interesser, blant anna gjennom oppkjøp av selskap med ettertrakta teknologi og nettangrep. Det skjer i så stor utbreiing at det kan få konsekvensar for sikkerheita i Europa», skriv Säpo.

Säpo nemner ikkje spesifikt kontroversen rundt det kommande 5G-mobilnettet og om i kva grad Sverige bør kjøpe utstyr frå kinesiske Huawei til dette formålet. Säpo-sjef Klas Friberg konstaterer likevel i forordet sitt i rapporten at «utviklinga innan for eksempel kunstig intelligens og 5G fører til nye moglegheiter, men også til at sårbarheita i viktige bedrifter framleis kjem til å vere stor».

