Facebooks tekniske problem framleis ikkje løyste

utenriks

– Eg har aldri sett Facebook nede så lenge. 11 timar og problema held fram globalt, skriv ein oppgitt brukar.

– Dette er ille. Det er ikkje noko morosamt i det heile, skriv ein annan brukar.

Frustrasjonen breier seg blant Facebook-brukarar som sidan onsdag kveld har opplevd tekniske problem og manglande tilgang til eigne brukarkontoar.

Ifølgje downdetector.com, som overvaker nettstader, ramma problema brukarar av Facebook, Messenger, Whatsapp og Instagram i delar av Europa og USA. Problema har sidan spreidd seg til Thailand, Japan og Australia.

– Vi er klare over at enkelte brukarar har problem med å få tilgang til ulike appar. Vi jobbar med å løyse problemet, men vi kan stadfeste at dette ikkje kjem av eit DDoS-angrep, skriv Facebook på Twitter.

DDoS, også kalla tenestenektangrep, er eit elektronisk angrep som kan hindre tilgang for brukarar av ei teneste.

Både Facebooks nettside og app ser ut til å vere ramma. Mange brukarar fekk beskjed om at sida er nede på grunn av vedlikehald.

Det sosiale mediet har 2,3 milliardar månadlege brukarar som kommuniserer med kvarandre, deler stort og smått, skaffar seg informasjon og knyter nye samband.

(©NPK)