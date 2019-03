Skuleelevar redda ut av ruinane etter huskollaps i Nigeria

utenriks

Over 20 barn var redda ut onsdag ettermiddag, ifølgje augnevitne.

Den tre etasjar høge bygningen i det folkerike området Itafaji på Lagos-øya fall saman onsdag. Ifølgje lokale medium var det ein privat barneskule i den øvste etasjen. Det er uklart kor mange barn som var der, men ifølgje folk som bur i området hadde skulen om lag 100 elevar, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Ein halv time etter at huset fall saman, fortalde redningsmannskapa at minst ti barn var fanga i ruinane. Folk i området seier til nyheitsbyrået Reuters at skulen har om lag 100 elevar.

Minst åtte barn skal òg vere redda ut, opplyser vitne på staden.

– Det er ein krevande situasjon, og det er ikkje mykje eg kan seie om situasjonen no, seier Ibrahim Farinloye på vegner av nødetatane i byen.

Det er ikkje uvanleg at bygningar fell saman i Nigeria. Tekniske konstruksjonskrav blir ofte ignorerte under bygginga, og det har vore fleire tilfelle der menneske har omkomme som følgje av kollapsar dei siste åra.

(©NPK)