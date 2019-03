Kvinneaktivistar for retten i Saudi-Arabia

utenriks

Det første rettsmøtet vart halde i ein domstol i hovudstaden Riyadh onsdag. Der vart dei presenterte for siktingane, opplyste leiaren i retten Ibrahim al Sayari til Reuters.

Han uttalte seg til journalistar og diplomatar som ikkje fekk vere til stades under rettsmøtet.

Ifølgje BBC er det venta at kvinnene blir sikta for å ha støtta «fiendtlege element», noko som kan føre til lange fengselsstraffer.

Kvinnene vart arresterte ein månad før Saudi-Arabia oppheva forbodet mot kvinnelege bilistar. Fleire av dei hadde kjempa for opphevinga av forbodet.

– Det er ganske urovekkjande at dei truleg blir sikta for ganske enkelt å ha forsvart rettane til kvinner, seier Samah Hadid i Amnesty International.

I førre veke skreiv 36 land, mellom dei alle EU-landa og Noreg, under på ein offentleg reprimande av Saudi-Arabia som skulle leggast fram for FNs menneskerettsråd.

Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan og Hatoon al-Fassi er dei mest framståande blant dei arresterte kvinnene. Nokre av dei har ifølgje aktivistar og familiemedlemmer vorte torturerte og utsette for seksuell trakassering under avhøyr. Al-Hathloul har sagt at ho vart misbrukt og trua på livet i varetekt, ifølgje Amnesty International.

Saudiarabiske styresmakter har avvist skuldingane.

