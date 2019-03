Dei svarte boksane til ulykkesflyet blir sende til Europa

utenriks

– Vi sender dei til Europa, men det er ikkje avgjort til kva for eit land enno, seier talsmannen til flyselskapet Asrat Begashaw.

Boksane vart funne måndag og kan gi etterforskarane svar på kvifor flyet styrta.

Flyet styrta like etter avgang frå Etiopias hovudstad Addis Abeba søndag, og alle dei 157 om bord, blant dei norske Karoline Aadland, omkom.

Onsdag besøkte fleire pårørande og etterlatne ulykkesstaden, samtidig som arbeidet med å finne leivningar og personlege eigedelar går føre seg.

– Det vi har samla inn av leivningar så langt er frose ned, men det er planar om å sende dei vidare til sjukehus. DNA-analysar har ikkje starta no, seier Begashaw.

Konsekvensar

Dette var den andre flystyrten med denne flytypen på mindre enn fem månader. Etter styrten på søndag har ei rekke flyselskap sett fly av denne typen på bakken, og mange land har stengt luftromma sine for denne flytypen.

Men amerikanske luftfartsstyresmakter meiner det ikkje finst grunnlag for slike tiltak.

– Så langt har gjennomgangen vår ikkje vist systematiske driftsproblem og det er ikkje grunnlag for å beordre flya sett på bakken, melde luftfartsstyresmakta Federal Aviation Administration (FAA) tysdag.

Den republikanske senatoren Mitt Romney og den demokratiske senatoren Elizabeth Warren har oppfordra FAA til å setje flya på bakken.

Dei amerikanske fagforeiningane Association of Professional Flight Attendants (APFA) og Transport Workers Union (TWU) oppfordrar amerikanske flyselskap til å setje fly av typen 737 Max 8 på bakken inntil ei ulykkesårsak er fastslått.

Skeptisk president

President Donald Trump har på Twitter gitt uttrykk for at flyteknologien har vorte for komplisert.

– Flya har vorte altfor kompliserte å flyge. Flygarar er ikkje lenger nødvendig, og i staden treng ein dataekspertar frå MIT. Dette er ei utvikling eg ser innan mange produkt. Ein prøver alltid å gå eitt unødvendig skritt lenger, der det gamle og enkle ofte er langt betre, skriv Trump.

– Behov for avgjerder i siste liten trengst, og vanskegrada utgjer fare. Dette utgjer store kostnader, og likevel oppnår ein svært lite. Eg veit ikkje korleis det er med andre, men eg ønsker ikkje at Albert Einstein er min flygar. Eg ønsker flotte profesjonelle flygarar som på enkelt og raskt vis får lov til å kontrollere flyet, skreiv han vidare.

