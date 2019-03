Varslarar får sterkare vern i EU

utenriks

Dei nye reglane skal sikre vern av personar som varslar om brot på EUs lover og reglar.

– Vi må forhindre at varslarar blir straffa, blir sparka, blir degraderte eller blir saksøkte for å gjere det rette for samfunnet. Desse nye EU-reglane sikrar akkurat det, seier visepresidenten i EU-kommisjonen, Frans Timmermans.

Han håper direktivet vil gjere det mindre risikabelt å melde frå om bedrageri, korrupsjon og andre lovbrot.

EU-kommisjonen trekker fram Dieselgate, Panama Papers og avsløringane om Cambridge Analytica som saker som har vist kor viktig rolle varslarar spelar i samfunnet.

Det nye regelverket gjer det klart at varslarar bør gi beskjed internt først. Varslarar kan òg gå direkte til styresmaktene i saker der omstenda gjer det vanskeleg å varsle internt.

Varslarar vil derimot berre i heilt spesielle tilfelle ha krav på vern viss dei går direkte til pressa. Vilkåret er då at det må finnast ein akutt trussel mot interessene til allmenta, og at det ikkje vil fungere å varsle styresmaktene, til dømes fordi styresmaktene sjølv er delaktige i lovbrotet.

Det nye direktivet vil i utgangspunktet ikkje omfatte Noreg direkte.

