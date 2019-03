Pelosi vil ikkje stille Trump for riksrett

utenriks

– Det vil splitte landet. Og han er rett og slett ikkje verd det, seier ho i eit intervju med avisa Washington Post.

Pelosi antydar at ho berre vil støtte ei riksrettssak viss det kjem fram opplysningar som fører til tverrpolitisk semje om at Trump bør avsetjast.

Republikanarar i Kongressen har reagert positivt på Pelosis utsegner, medan andre republikanarar har påpeika at utspelet ikkje vil bli teke godt imot av demokratar. Trumps talskvinne Sarah Sanders seier ho er «einig» med Pelosi.

– Riksrett bør ikkje vere eit alternativ her, seier ho.

Ventar på Mueller

Hovudgrunnen til at andre medlemmer av Det demokratiske partiet ønsker ei riksrettssak, er mistankane om at Trumps medarbeidarar samarbeidde med Russland i valkampen i 2016. Formålet blir hevda å ha vore å undergrave valkampen til Hillary Clinton.

Så langt har ikkje mistankane ført til stor aktiv motstand mot Trump i Det republikanske partiet. Spesialetterforskar Robert Mueller prøver å finne ut om det er hald i mistankane, og det er venta at han snart vil legge fram ein rapport om kva han har avdekt.

Pelosi får støtte

Samtidig har Demokratane via kontrollkomiteen i Kongressen, ført ein brei og høgprofilert etterforsking av Trumps utanlandsinvesteringar i mellom anna Russland. Leiar for kontrollkomiteen i Kongressen, demokraten Elijah Cummings, seier han til liks med Pelosi ikkje ønsker riksrett.

– Kongressen må gjere heimeleksa. Ei riksrettssak krev tverrpolitisk samarbeid, noko vi ikkje har no. Eg har inntrykk av at denne saka berre kan avgjerast i vallokala, seier Cummings.

Demokratar reagerer

Pelosis utspel vil likevel skape spenningar med demokratar som ønskte riksrett frå den dagen då Demokratane fekk fleirtal i Representanthuset. Fleire i partiet såg på resultatet frå mellomvalet i fjor som ei god moglegheit til å setje politisk press på Trump.

– Pelosi seier han ikkje er verd det. Er det å forsvare rettssystemet vårt, verdt det? Er ikkje det å halde presidenten ansvarleg for kriminalitet, verdt det? Eller skal USA berre gi opp kampen for prinsipp? spør demokraten Tom Steyer, som har lansert ein kampanje for å stille Trump for riksrett.

