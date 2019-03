Internett-veteran åtvarar mot tap av personopplysningar

utenriks

– Du bør ha fullstendig kontroll over personopplysningane dine. Dei er ikkje ei vare. Det skulle ikkje vere mogleg å selje desse opplysningane for pengar, for personopplysningane dine er ein rett, sa Tim Berners-Lee til ei gruppe journalistar måndag.

Den 63 år gamle britiske forskaren skapte systemet world wide web, verdsveven, medan han jobba som fysikkforskar ved det europeiske forskingssenteret CERN i Sveits. I ein studie i 1989 forslo han ein «vev» der informasjon var kopla saman ved bruk av hyperlenker. Dette skulle bli starten på det som i dag er den dominerande kommunikasjonsforma på internett ved bruk av nettlesarar som Safari, Google Chrome, Firefox, Opera og ei rekke andre.

– Salsvare

Etter 30 år er Berners-Lee bekymra over retninga bruken av internett har tatt, der personopplysningar har vorte ei salsvare på rekning av privatlivet til brukarane.

– Vi kan sjå for oss ei framtid der nettlesaren din held greie på alt du kjøper, seier Berners-Lee, som menier at nettet har skapt moglegheiter for kriminelle og ytterleggåande grupper.

På den andre sida har nettet òg gjort livet enklare for mange marginaliserte grupper.

– Ta ansvar sjølv

Han meiner folk sjølve må sørge for å sikre sine eigne data, og åtvarar mot å stole på at styresmaktene vil vareta rettane til innbyggjarane.

I fjor lanserte Tim Berners-Lee, som i dag er forskar ved det amerikanske prestisjeuniversitetet MIT, eit nytt prosjekt kalla Solid. Der prøver han å finne ei løysing på å halde personopplysningar heilt skilt frå appane ein brukar på internett.

– Verdsveven har endra seg mykje på 30 år og vi kan ikkje gi opp å utvikle han no, seier Tim Berners-Lee.

