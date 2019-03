99,99 prosent valoppslutning i Nord-Korea

utenriks

Oppslutninga om valet søndag var på 99,99 prosent. Det er ein auke frå 99,97 prosent frå førre val, skriv AFP som siterer statlege medium i Nord-Korea.

Det blir halde val til nasjonalforsamling kvart femte år i Nord-Korea. Kandidatar frå 700 valkretsar blir peikte ut av Arbeidarpartiet. Leiaren i landet Kim Jong-un stilte sjølv til val i hovudstaden Pyongyang. Veljarane kunne berre stemme ja eller nei.

Berre nordkoreanarar som var utanlands eller i «arbeid på havet», var fritatt frå å stemme under valet, opplyser Nord-Koreas statlege nyheitsbyrå KCNA.

Av dei som deltok i valet, stemte 100 prosent på det regjerande partiet, siterte KCNA frå ei pressemelding sendt ut av valkomiteen.

– Alle veljarar deltok som éin under valet for å demonstrere at makta til folket er solid, siterer kanalen vidare.

Kritikarar av regimet i Nord-Korea påpeikar at valet i all hovudsak er eit ritual for å gi makthavarane eit alibi for å hevde at dei har folket bak seg.

(©NPK)