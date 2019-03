Theresa May fryktar brexit aldri skal bli noko av

utenriks

– Parlamentarikarane står overfor eit historisk val neste veke, sa den britiske statsministeren då ho heldt tale under eit besøk i hamnebyen Grimsby fredag.

Utmeldingsavtalen skal opp til ny avstemming i Underhuset allereie tysdag kveld.

No åtvarar May dei folkevalde på det sterkaste mot å seie nei på nytt.

– Viss parlamentarikarane avviser avtalen, er ikkje noko sikkert. Det vil utløyse ei krise.

To alternativ

Eit knusande fleirtal sa nei til avtalen då han kom opp til avstemming for første gong i januar.

Blir avtalen avvist på nytt, vil dei folkevalde stå overfor eit val mellom to alternativ, ifølgje May.

Det eine vil vere å gå ut av EU som planlagt den 29. mars, men utan å ha ein avtale på plass.

Det andre vil vere å utsetje brexit.

Men ei slik utsetjing, vil ikkje løyse nokon problem i seg sjølv, åtvarar May.

Fryktar ny folkerøysting

Tvert imot vil ei utsetjing berre bety meir kjekling, både intent i britisk politikk og mellom EU og Storbritannia.

Samtidig kan ei utsetjing skape nye problem, ifølgje May.

– Viss vi utset berre for å gi parlamentarikarane meir tid til å avgjere kva dei vil gjere, risikerer vi at EU stiller nye krav for å gå med på ei slik utsetjing, sa statsministeren.

Ein annan risiko, la ho til, er at ei utsetjing kan føre til at EU-tilhengarar vinn fram med kravet om ei ny folkerøysting om brexit.

– Og går vi ned den vegen, vil vi kanskje aldri forlate EU i det heile.

I forhandlingar

Storbritannia er no i knallharde forhandlingar med EU før avstemminga på tysdag.

Målet er å få på plass ei semje før avstemminga som kan roe britiske folkevalde om den djupt upopulære avtalen.

– Han treng berre eitt skubb til, sa May i Grimsby.

Men så langt har EU vist liten vilje til å komme statsministeren i møte.

EUs bodskap er at det er uaktuelt å reforhandle sjølve avtaleteksten. Det meste EU kan gå med på, er å forhandle fram eit tilleggsdokument med ytterlegare garantiar og forsikringar om det som allereie står i avtalen.

Risikoen blir rekna som stor for at eit slikt tilleggsdokument ikkje vil vere nok til å sikre fleirtalet.

Gir EU skulda

Storbritannias utanriksminister Jeremy Hunt seier han trur EU vil få skulda viss brexitforhandlingane bryt saman og britane endar opp med å krasje ut av unionen utan å ha nokon avtale på plass.

– Viss dette endar bittert, trur eg ærleg talt at framtidige generasjonar vil seie at det var EU som greip an denne augneblink på feil måte, seier Hunt i eit radiointervju med BBC.

– Men eg håpar verkeleg at det ikkje skjer, legg han til.

Forhandlingane blir no venta å halda fram gjennom helga.

(©NPK)