Store delar av Venezuela mørklagt

22 av Venezuelas 23 provinsar vart ifølgje opposisjonsleiaren Juan Guaidó ramma av straumbrotet, som også ramma hovudstaden Caracas som låg i mørke i seks timar.

Ifølgje Venezuelas kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez var ti provinsar utan straum, noko han hevda var eit resultat av USAs brutale «elektriske sabotasje».

President Nicolás Maduro hevdar straumbrotet kjem av «den elektriske krigen som er kunngjort og styrt av amerikansk imperialisme mot folket vårt».

Fryda seg

Den amerikanske senatoren Marco Rubio, som har markert seg som ein av dei krassaste kritikarane av Maduro-regimet, la ikkje skjul på at han fryda seg over mørklegginga av Venezuela.

– Eg beklagar overfor det venezuelanske folk, eg må ha trykt på feil knapp på el-appen eg lasta ned frå Apple, tvitra han.

USAs utanriksminister Mike Pompeo neket på si side for at USA hadde noko med straumbrotet å gjere.

– Straummangelen og svolten er eit resultat av inkompetansen til Maduro-regimet, var hans kommentar.

«Sabotasje»

Ifølgje det statlege elektrisitetsselskapet Corpoelec forsvann straumen som følgje av «sabotasje» mot Guri-kraftverket, som er eitt av det største vasskraftverket i verda og heilt sentralt i elektrisitetsforsyninga i landet.

I hovudstaden forårsaka straumbrotet store problem i rushtida, då heisar og T-bane stansa opp, gatene vart fylt av bilar og mange vart tvinga til å gå lange distansar til fots.

På fødeavdelinga til Avila-sjukehuset svikta også generatorane og sjukepleiarane måte bruke stearinlys for å kunne ta seg av gravide og nyfødde.

I dei velståande bydelane aust i Caracas, der Guaidó nyt stor støtte, opna enkelte innbyggarar vindauga, slamra med kokekar og ropte skjellsord mot Maduro i mørket.

Andre innbyggarar lét seg imponere over synet av ein vakker stjernehimmel, som elles er vanskeleg å sjå over byen med over 2 millionar innbyggarar.

Sanksjonar og vanstyre

Elektrisitetsnettet i Venezuela var ein gong blant Latin-Amerikas beste, og takka vere store subsidiar kosta straumen lite.

Vanstyre har endra på dette, straumbrota kjem stadig hyppigare og korrupte tenestemenn blir skulda for å stikke pengar øyremerkte vedlikehald i eigne lommar.

Sanksjonane USA har innført mot Maduro-regimet har bidratt til hyperinflasjon som ifølgje enkelte prognosar kan komme opp i 10 millionar prosent i år, og mangelen på mat og medisinar har bidratt til å drive kvar tiande innbyggarar på flukt til naboland.

