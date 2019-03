utenriks

Barnier opplyser at han no har lagt fram eit nytt forslag til løysing for britane. Forslaget vart fredag òg presentert for EU-parlamentet og EUs medlemsland.

Det EU tilbyr, er ifølgje Barnier ei «juridisk bindande fortolkning» av utmeldingsavtalen som vart lagt fram i november i fjor.