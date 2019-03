EU har lagt fram nytt brexittilbod

utenriks

Barnier skriv på Twitter at han no har lagt fram eit nytt forslag til løysing i dei svært vanskelege forhandlingane om brexit.

Fredag vart forslaget òg presentert for EU-parlamentet og EUs medlemsland.

Det EU tilbyr, er ifølgje Barnier ei «juridisk bindande fortolking» av utmeldingsavtalen som vart forhandla fram i fjor.

Backstop

Tilbodet gjeld den kontroversielle reserveløysinga til utmeldingsavtalen for irskegrensa, ofte omtalt som ein irsk «backstop».

Denne reserveløysinga er berre meint å tre i kraft som ein siste utveg viss inga anna ordning kjem på plass. Det skal då innførast ein mellombels tollunion mellom EU og Storbritannia, samtidig som Nord-Irland blir underlagd store delar av regelverket for den indre marknaden. Formålet med dette er å garantere fri flyt av varer over irskegrensa, noko som blir rekna som avgjerande for å verne fredsprosessen på øya.

Men løysinga har skapt djup misnøye på britisk side.

Grunnen er bekymring for at backstopen skal bli ein «felle» som fangar Storbritannia i ein tollunion med EU på ubestemt tid.

Nye element

Barnier trekker fram desse elementa som dei viktigaste ved tilbodet som no er lagt på bordet:

* EU lovar å gi Storbritannia moglegheit til einsidig å trekke seg ut av EUs felles tollområde. Men andre delar av reserveløysinga for irskegrensa må stå ved lag, legg Barnier til. Det skal garantere mot ei hard grense mellom Irland og Nord-Irland.

* Storbritannia «skal ikkje tvingast inn i ein tollunion mot sin vilje».

* Eit uavhengig meklingsorgan skal, som ein siste utveg, kunne gi Storbritannia retten til å suspendere forpliktingane sine under reserveløysinga dersom EU ikkje overheld plikta si til å forhandle i god tru om alternative løysingar.

Hastverk

Barnier lovar at EU-sida no vil gjere alt dei kan for å sikre at det blir oppnådd semje i forhandlingane.

Men forhandlarane har dårleg tid. Utmeldingsavtalen skal nemleg opp til ny avstemming i Underhuset allereie tysdag kveld. Det betyr at siste frist for å legge fram ei semje i tide, er måndag.

Storbritannias statsminister Theresa May bad fredag EUs leiarar inderleg om ikkje å halde igjen i siste fase av forhandlingane.

– La oss gjere det som trengst for å få parlamentarikarane til å støtte denne avtalen på tysdag, sa ho.

Ifølgje henne treng utmeldingsavtalen berre «eitt siste skubb» for å komme over målstreken.

Kan bli problematisk

Kor godt Barniers nye tilbod vil bli mottatt på britisk side, er derimot eit heilt anna spørsmål.

Ei løysing der Storbritannia får moglegheita til å ut av EUs tollområde, men der resten av den såkalla backstopen består, minner nemleg mistenkeleg om eit forslag EU òg tidlegare har komme med, men som Storbritannia kategorisk har sagt nei til.

Problemet er at ei slik løysing vil innebere at Nord-Irland blir verande i tollunionen, og i EUs indre marknad, medan resten av Storbritannia går ut.

Det vil bli oppfatta som ei ny grense langs Irskesjøen, noko May tidlegare har sagt ho aldri kan akseptere.