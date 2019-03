Demonstrasjonane mot Bouteflika fortset i Algerie

utenriks

I hovudstaden Alger samla demonstrantane seg i sentrum, der dei ropte slagord mot den aldrande presidenten og vifta med det grøne, kvite og raude algiske flagget.

Store tryggingsstyrkar var på plass både i Alger og andre byar, men demonstrasjonane gjekk ved lunsjtider roleg for seg, og det er ikkje meldt om samanstøytar.

Bouteflika, som knapt har vist seg offentleg sidan han fekk slag i 2013, åtvara i ei kunngjering torsdag demonstrantane mot oppvigleri og kaos, utan at det ser ut til å legge nokon dempar på misnøya.

82-åringen har styrt Afrikas største land sidan 1999 då han vann valet med støtte frå dei militære som hadde sete med makta sidan dei fråtok islamistpartiet FIs valsigeren i 1991.

Algerie er til liks med fleire andre land hardt ramma av prisfallet på olje, og arbeidsløysa er høg, særleg blant unge.

Protestane braut ut då Bouteflika 10. februar kunngjorde at han ville stille til val for ein femte periode under valet 18. april.

I eit forsøk på å dempe uroa har han lova å gå av innan femårsperioden er omme dersom han blir attvalt, men til liten nytte.

13. mars skal grunnlovdomstolen i landet ta stilling til dei 20 kandidatane som stiller til val, blant dei Bouteflika.

(©NPK)