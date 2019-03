Algerisk opposisjonspolitikar arrestert på Bouteflikas sjukehus

utenriks

Forretningsmannen Rachid Nekkaz, som fekk avvist kandidaturet sitt til presidentvalet, hevda at han berre var på sjukehuset i Genève for å høyre korleis det gjekk med Bouteflika.

Ein talsmann for sveitsisk politi seier at han vart arrestert etter at sjukehuset hadde meldt han for å ha tatt seg ulovleg inn på privat eigedom.

– Det er 40 millionar algeriarar som ønsker å vite kor presidenten er, sa Neffaz til ei lita gruppe folk som hadde samla seg utanfor sjukehuset. I Algerie har det dei siste vekene vore store protestar mot at Bouteflika stiller til val for ein femte periode.

Bouteflika har nesten ikkje vorte sett offentleg sidan han fekk slag i 2013. Han har dei siste vekene vore på universitetssjukehuset i Genève for det kontoret hans kallar ein rutinemessig legesjekk.

Nekkaz har i vekevis reist rundt i Algerie for å samle dei 60.000 underskriftene han treng for å søke om å få stille til val som president.

Men trass i at han sa frå seg det franske statsborgarskapet sitt, verkar det som han ikkje blir godkjent på grunn av ei lov som ser bort frå alle som nokosinne har hatt eit anna statsborgarskap enn algerisk.

Han prøvde òg å stille i 2014, men hevdar at dei 62.000 underskriftene han hadde levert til valkommisjonen, vart stolne.

(©NPK)