Abortdømte kvinner sett fri i El Salvador

Dei tre kvinnene vart i si tid funne skuldige i drap og har sona rundt ti år bak murane i det mellomamerikanske landet, til protestar frå Amnesty og andre menneskerettsaktivistar.

Denne veka omgjorde El Salvadors høgsterett dommane mot dei tre kvinnene, bestemte at dei har sona lenge nok og lauslét dei.

Alba Lorena Rodríguez, Cinthia Marcela Rodríguez og Maria Orellana nektar alle for å ha tatt abort og fortalde under rettssaka at dei spontanaborterte, noko dei ikkje vart trudde på.

Høgsterett tar ikkje stilling til skuldspørsmålet, men slår i rettsavgjerda fast at dei tre kvinnene vart offer for sosiale og økonomiske omstende og at fengselsstraffa på 30 år derfor var urimeleg høg.

18 andre kvinner sit framleis fengselet i El Salvador etter å ha vorte funne skuldige i å ha tatt abort, noko som er forbode under alle omstende i det strengt katolske landet.

I førre månad omgjorde høgsteretten i landet dommen til ei anna kvinne, som vart dømt til 30 års fengsel etter ein dødfødsel i 2007.

