Ny avstemming om brexitavtalen i Underhuset

Dersom avtalen igjen blir avvist vil statsminister Theresa May gi rom for ei ny avstemming om i kva grad Storbritannia skal forlate EU utan ein avtale eller om skilsmissa skal utsetjast.

May har kunngjort at desse avstemmingane i så fall vil skje onsdag og torsdag same veke.

Storbritannia skal etter planen forlate EU 29. mars, men avtalen May har forhandla fram med Brussel har møtt sterk motstand. Forsøka på å reforhandle avtalen den siste tida har heller ikkje ført fram.

Analytikarar forventar at det tysdag går mot eit nytt nederlag for May i Underhuset.

