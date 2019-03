Nemmouche kjent skuldig i angrepet mot det jødiske museet i Brussel

utenriks

– Nemmouche er kjent skuldig i å ha gjort fire terrordrap, heiter det i rettsavgjerda.

Det var eit israelsk par og to tilsette ved museet som vart drepe 24. mai 2014.

33 år gamle Nemmouche er fransk statsborgar. Han heldt seg passiv då rettsavgjerda vart opplesen.

Rettssaka mot han er den første som omfattar ein framandkrigar som har reist til Syria og kjempa for IS, og deretter tilbake til Europa for å gjennomføre angrep.

Domstolen har òg kjent Nacer Bendrer, som var tiltalt for å ha forsynt Nemmouche med to handvåpen, skuldig i medverknad til drapa.

Rettssaka har gått føre seg i to månader i Brussel.

Straffutmålinga er venta å bli kunngjort fredag. Nemmouche risikerer opptil 30 års fengsel.

