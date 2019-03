Huawei saksøker USA

utenriks

– Den amerikanske kongressen har fleire gonger mislykkast med å legge fram bevis som stør opp under restriksjonane på Huawei-produkt. Vi er nøydde til å ta dette juridiske skrittet som ein siste utveg, seier Huawei-toppen Guo Ping i ei fråsegn.

Huawei skuldar òg amerikanske styresmakter for å ha hacka serverane deira og for å ha stole e-postar, og dessutan tryggingskodar.

Selskapet meiner at forbodet, som vart innført i august i fjor, er ulovleg og at det «hindrar Huawei i å delta i ein rettferdig konkurranse, noko som til slutt går ut over amerikanske forbrukarar».

– Vi ser fram til dommen og stoler på at han vil vere til fordel for både Huawei og det amerikanske folket, seier Guo Ping, ifølgje Reuters.

Huawei har levert søksmålet til ein føderal domstol i Texas.

Teknologigiganten er eit privat selskap, men mange land meiner det er kort avstand mellom selskapet og det kinesiske regimet. I mange land, som i Noreg, er det ein diskusjon om selskapet skal få bygge neste generasjon mobilnett, 5G. USA og fleire andre land meiner selskapet utgjer ein sikkerheitstrussel.

(©NPK)