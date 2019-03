18 skadde i granatangrep i Kashmir

utenriks

Granaten vart kasta av ein uidentifisert person, rulla under ein buss og eksploderte. Tilstanden til fire av dei såra er kritisk, ifølgje ei kjelde i politiet.

Konflikten i Kashmir blussa opp igjen i førre månad, etter at over 40 indiske soldatar vart drepne av ei bilbombe som den Pakistan-baserte islamistgruppa Jaish-e-Mohammed tok på seg ansvaret for.

India svarte med å gjennomføre flyangrep mot mål i den pakistanske delen av Kashmir, men eitt av flya vart skote ned.

India kontrollerer to tredelar av Kashmir. Eit stort fleirtal av befolkninga er muslimar både i den indiske og pakistanske delen av regionen, der det bur rundt 11 millionar menneske.

Sidan 1989 har det gått føre seg eit opprør i den indiskstyrte delen der over 47.000 menneske er drepne. India skuldar Pakistan for å støtte opprøret, noko pakistanske styresmakter nektar.

