Radiostasjonar verda rundt fjernar Michael Jackson frå spelelister

utenriks

I New Zealand dreier det seg både om den offentlege kringskastaren og dei største kommersielle rivalane til kringkastaren, og ein lyttarbase som dekker halve befolkninga, fortel avisa.

Statlege Radio New Zealand seier at ein bruker «redaksjonelle vurderingar» for all musikk, og at Jackson for tida ikkje er å høyre. Einaste unntak no er ifølgje RNZ om songane blir spelte «som del av ei nyheitsmelding eller for å gi farge til ein kommentar».

MediaWorks, som eig ni kommersielle radiostasjonar, stadfestar at Jackson er fjerna frå alle spelelistene på alle stasjonane «som ein spegling av kva publikummet vårt føretrekkjer». Det er ikkje avklart kor lenge boikotten varer, men MediaWorks seier at dei «vil la seg leie av publikum» i om det blir varig.

– Vi avgjer ikkje i kva grad Michael Jackson er skuldig i pedofili, vi forsikrar oss berre om at radiostasjonane våre speler musikken folk ønsker å høyre, seier innhaldsdirektør Leon Wratt til Magic FM.

Ifølgje The Guardian har tre større canadiske radiostasjonar, både engelske og franskspråklege, dumpa songane til Jackson. Ein talsperson for Cogeco, som eig 23 mindre radiostasjonar, seier at ein reagerte slik ut frå reaksjonane til lyttarane på dokumentaren «Leaving Neverland».

(©NPK)