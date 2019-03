Mistenkeleg pakke funne ved Parlamentet var ufarleg

utenriks

Pakken vart oppdaga onsdag ettermiddag, og politiet skriv på Twitter at ekspertar vart sende til staden for å undersøke innhaldet. Kort tid etter melde politiet at innhaldet i pakken ikkje var farleg.

Tidlegare på onsdagen vart det meldt om funn av mistenkelege pakkar ved universiteta i Essex og i Glasgow.

Pakken i Glasgow vart destruert i ein kontrollert eksplosjon, medan ekspertar framleis undersøkte pakken i Essex onsdag ettermiddag.

Politi og publikum i Storbritannia er ekstra på vakt etter at det tysdag vart funne tre små brevbomber i London. Sprengladningen i den eine pakken gjekk av og starta ein liten brann då brevet vart opna, men ingen personar kom til skade. Dei to andre pakkane vart ikkje opna før politiet kom til staden.

Hendingane blir etterforska som moglege terrorhendingar, men politiet veit framleis ikkje kven som står bak. Dei tre brevbombene vart alle postlagt i Irland.

Det er ikkje kjent om dei mistenkelege pakkane på onsdag har samanheng med brevbombene som vart funne tysdag.

