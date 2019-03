Listhaug omfamnar dansk innvandringspolitikk

utenriks

Der reiste ho rett i møte med den omstridde innvandringsministeren til danskane Inger Støjberg.

Dei to har kjent kvarandre lenge og har jamleg kontakt, òg etter at Listhaug måtte fråtre som justisminister i fjor, opplyser Listhaug til NTB.

Ein varm klem vart innleiinga då møtet mellom dei to starta ved 16-tida.

– Dette vil bli veldig interessant, sa Listhaug før møtet.

Innstrammingar

Støjberg har stått bak over 100 innstrammingar i den danske asylpolitikken etter at ho tok over ministerposten i 2015.

I slutten av februar fekk ho gjennom ei lang rekke nye lovendringar, kalla «paradigmeskiftet», i det danske Folketinget, med støtte frå både Dansk Folkeparti og søsterpartiet til Arbeidarpartiet, Socialdemokratiet. Innstrammingane skal sørgje for at færre flyktningar og familiegjenforente blir verande i Danmark.

Ei sentral endring er at flyktningar heretter berre skal få mellombels opphald og kunne sendast ut når det blir rekna som trygt å reise heim. Også støtta til integrering skal kuttast.

Sidan 2015 har Danmark heller ikkje tatt imot ein einaste kvoteflyktning.

Stor skilnad

Dette er bakgrunnen for at Listhaug, som leiar Frps innvandrings- og integreringsutval, tok turen til København saman med innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim. Dei vil lære av Danmark. Erfaringane skal presenterast i to rapportar til landsmøta til partiet i år og til neste år.

Ifølgje Engen-Helgheim har Danmark tatt imot drygt 100.000 flyktningar dei siste ti åra, medan Noreg har tatt imot 175.000. Neiet danskane har til kvoteflyktningar og ein langt meir restriktiv politikk når det gjeld familiegjenforeining er hovudårsakene til den store skilnaden, meiner han.

(©NPK)