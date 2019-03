Tsjekkia: Løve drap eigar – politi avliva løvene til eigaren

utenriks

Både den rundt åtte-ni år gamle hannløva og den drektige løva som var plassert i bur, vart skoten og avliva av politi i landsbyen Zdechov aust i Tsjekkia.

– Det var ytst nødvendig slik at redningstenesta kunne få tilgang til mannen, seier ei talskvinne for politiet.

Løveeigaren Michal Prasek vart funnen inne i buret av far sin. Faren har sagt til lokale medium at buret var låst frå innsida, fortel BBC.

34 år gamle Prasek kjøpte hannløva i 2016 og holøva i fjor for å drive oppdrett. Løva vart halden i heimelaga innhegningar i bakgarden, sjølv om Prasek tidlegare hadde fått avslag på søknad om bygging av innhegningane. Han vart òg bøtelagt for ulovleg avl.

Konflikten med styresmaktene nådde eit dødpunkt etter at han nekta folk tilgang til eigedommen. Mangel på alternativ og mangel på bevis for dyremishandling, gjorde at løvene ikkje kunne hentast med tvang.

Løvehaldet skapte bekymringar i lokalmiljøet. Prasek skapte overskrifter i fjor sommar då han var ute og spaserte med holøva i band på ein skogsveg. Ein mann som kom syklande på ein terrengsykkel, kolliderte med løva og vart skadd. Politiet kategoriserte hendinga som trafikkulykke.

– Hendinga i dag kan kanskje endeleg ha bidrege til å løyse dette langvarige problemet, seier Zdechovs borgarmeister Tomas Bocourek.

(©NPK)