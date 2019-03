Sju skadde då svensk stridsbåt gjekk på grunn

utenriks

– Vi held på med å setje oss inn i detaljane rundt ulykka, seier kommunikasjonssjef Jonas Olsson i amfibieregimentet til det svenske forsvaret.

Ifølgje assisterande redningsleiar Carl-Johan Tylegård ved det svenske Sjöfartsverkets sjø- og flyredningssentral var det 18 personar om bord i stridsbåten då han gjekk på grunn under ei øving.

Dei første opplysningane gjekk ut på at to personar vart skadde, men Tylegård opplyser no til Expressen at sju vart skadde i den kraftige samanstøyten.

– To personar med hovudskadar er flogne til sjukehus med helikopter og fem andre med mindre skadar blir frakta med ambulanse, seier han.

Årsaka til grunnstøytinga og omstenda rundt ulykka er ikkje kjent, men ifølgje SVT skal stridsbåten ha køyrt rett på land.

Stridsbåt 90 er eit svenskprodusert hurtiggåande fartøy, utstyrt med doble vannjetar og i stand til å operere i grunt farvatn. Ein variant kalla Stridsbåt 90N blir nytta av kystjegerkommandoen i Noreg.

Fartøyet er på 53 fot og har ein maksfart på 37 knop, nærare 70 kilometer i timen.

(©NPK)