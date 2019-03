Klimaforskarar: Uvanleg lite sjøis utanfor Alaska

utenriks

Rick Thoman ved senter for klimaforsking i Alaska (ACCAP) seier vinterstormar sidan desember har ført til tynn is.

Ifølgje Thoman er det no open sjø heilt frå nord for øygruppa Aleutene til forbi Beringsundet.

Havforskar Phyllis Stabenow i NOAA, den amerikanske etaten som studerer forholda i havet og atmosfæren, seier det er vanleg med nordvestleg vind under issesongen. I år har ei rekke stormar frakta varm vind frå sørvest i midten av januar og spesielt i februar. Det har ført til at isen har brekt opp og vorte pressa nordover.

Stabenow seier sjøisen no er på same nivå som i fjor, som var det året det vart observert minst is nokosinne i området.

