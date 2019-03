Clinton: – Eg stiller ikkje i presidentvalet

utenriks

– Eg stiller ikkje som kandidat, men eg vil fortsette å jobbe, snakke og stå opp for det eg trur på, sa ho måndag til fjernsynskanalen News 12 i New York.

Dette skal vere første gong ho tydeleg avviser at ho vil prøve å bli Demokratanes presidentkandidat i 2020.

Clinton har hatt møte med nokre av partifellane som ønsker å utfordre Donald Trump, og ho har dette rådet til dei alle:

– Ikkje ta noko for gitt.

I presidentvalet i 2016 vann Trump, sjølv om svært mange ekspertar hadde spådd Clinton-siger på førehand.

Clinton seier i intervjuet med News 12 at ho er djupt bekymra for «det som står på spel i landet vårt og tinga som no skjer». Ho skuldar Trumps regjering for å ha forårsaka ei lang rekke problem og for løftebrot.

(©NPK)