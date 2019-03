Opposisjonen vann valet i Estland

utenriks

Reformpartiet fekk 28,8 prosent av stemmene, noko som er 5,8 prosentpoeng meir enn det sosialdemokratiske Senterpartiet til statsminister Juri Ratas.

EKRE meir enn dobla oppslutninga til 17,8 prosent i valet på søndag, samanlikna med førre nasjonalforsamlingsval. Dei er no det tredje største partiet i nasjonalforsamlinga.

– Vi held alle koalisjonsmoglegheitene opne, og vi må diskutere det. Forhandlingane er berre i starten, seier leiaren til reformpartiet, Kaja Kallas, til estisk TV søndag. Ho er den første kvinnelege leiaren i reformpartiet og ligg no an til å bli ny statsminister.

Skatt og språkundervisning

Valkampen har mest dreidd seg om skattar, offentleg forbruk og språkundervisning for Estlands store russiske minoritetsbefolkning.

Sidan Estland vart fri frå Sovjetunionen for snart 30 år sidan, har statsminister Juri Ratas' sosialdemokratiske Senterpartiet og det næringslivsvennlege Reformpartiet skifta på å styre landet. Nokre gonger har dei også gått saman i koalisjon.

I valkampen i år har Senterpartiet gått inn for å auke pensjonane med over 8 prosent og erstatte den noverande flate skatten på 20 prosent med eit progressivt system for å skaffe meir pengar til statskassa.

Vil auke skattefritt beløp

Det er Reformpartiet imot. Dei vil heller auke det skattefrie beløpet og redusere bidraget bedriftene gir til arbeidsløysetrygd, for å skape fleire jobbar.

Kallas understreka skilnadene mellom partia overfor estisk TV søndag då det var snakk om forhandlingar. Ratas seier han vil jobbe for at partiet hans får fortsetje i regjering.

Ein firedel av Estlands veljarar er russisktalande, og dei stemmer normalt på Senterpartiet, mellom anna for å behalde skulesystemet som har både estisk og russisk undervisning. Reformpartiet og EKRE vil avskaffe russiskundervisninga.

Populistisk

Begge dei tradisjonelle partia, som er sterke tilhengarar av EU og Nato, ønsker å halde det innvandringsfiendtlege og xenofobe EKRE på armlengdes avstand.

Til liks med populistiske parti elles i Europa er EKRE skeptisk til EU og går inn for ei folkerøysting om ein såkalla estxit.

Ei slik avstemming ville ende i eit dundrande nei til utmelding, sidan folkemeininga i Estland er sterkt pro-EU og pro-Nato på grunn av historia som nær nabo av Russland.

Estland var det første landet i Europa som innførte røysting på nett. I år valde meir enn ein av fire veljarar å stemme på denne måten. 63,1 prosent av dei røysteføre stemte ved valet på søndag.

