Nye EU-reglar skal sikre betre merking av bildekk

Det skal også innførast krav om meir fullstendig informasjon når bildekk blir selde på nettet.

Det nye regelverket fekk måndag støtte frå EUs energiministrar etter nesten ti månader med forhandlingar om detaljane i ordninga.

– Det er viktig for oss at vi har trygge dekk for forholda våre, seier Sveriges energiminister Anders Ygeman, som viser til at land som Sverige har mykje snø og is på vegane om vinteren.

Det nye regelverket vil truleg bli tatt inn i EØS-avtalen, slik at det også vil omfatte Noreg.

Saka er likevel framleis til behandling i EU-parlamentet, og ei endeleg semje kan tidlegast ventast til hausten.

EU-kommisjonen la fram det opphavlege forslaget sitt i mai i fjor.

EUs håp er at betre merking skal få bilistane til å velje bildekk som er tryggare, gir mindre vegstøy og sikrar lågare drivstoffbruk.

– Dette vil bidra til reduksjon av klimautsleppa frå vegsektoren og dermed hjelpe EU å møte måla i Parisavtalen, seier Anton Anton, energiminister i EUs formannskapsland Romania.

