Filippinsk politi fann 1.500 skjelpadder surra i teip

utenriks

Politiet trur bagasjen vart etterlaten etter at nokon som hadde han med seg, fann ut at smugling av ville dyr blir straffa strengt i landet. Blir vedkommande teken, kan straffa bli på opptil to års fengsel, skriv BBC.

Dei 1.529 skjelpaddene var surra einskildvis i teip, og dei tilhøyrer fleire ulike artar. Mellom anna vart det funne sporeskjelpadder som er oppført som ei sårbar art på raudlista frå International Union for Conservation of Nature (IUCN). Dyra var pakka i plastboksar i fire koffertar.

Skjelpaddene er no overtatt av ei gruppe som overvaker smugling av dyr.

Skjelpadder blir ofte haldne som kjæledyr, men inngår også i tradisjonell medisin. I delar av Asia blir dei også sett på som ei delikatesse.

(©NPK)