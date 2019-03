Amerikansk rakettforsvarssystem utplassert i Israel

utenriks

Over 200 amerikanarar er involverte i øvinga. USA har mellom anna sendt radarar og utskytingsplattformer til Israel. THAAD blir utplassert i den sørlege delen av Israel, men verken nøyaktig stad eller tidsrom er kunngjort.

Israel har sitt eige rakettforsvarssystem. THAAD har aldri vore utplassert i Israel.

Øvinga har mellom anna som mål å undersøke korleis THAAD kan integrerast med det israelske systemet slik at «vi er klare for alle slags utfordringar i framtida», opplyser talsmann for det israelske forsvarets (IDF) Jonathan Conricus.

– Utplasseringa viser at USAs styrkar kan svare raskt og uføreseieleg mot alle truslar, kvar helst, når som helst, opplyser USAs Europa-kommando.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defence) er utvikla for å slå ut innkommande kort- og mellomdistanserakettar som går opptil 150 kilometer utanfor atmosfæren til jorda.

I 2017 gav Washington grønt lys for å selje THAAD-systemet til Saudi-Arabia. THAAD har tidlegare vorte selt til Qatar og Dei sameinte arabiske emirata, og USA har òg utplassert systemet i Sør-Korea.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker den kommande øvinga velkommen.

– Det amerikanske THAAD-systemet er sett på som eitt av dei meste avanserte systema i verda, og saman med forsvarssystema våre står vi endå sterkare rusta overfor truslar frå fjernt og nært i Midtausten, seier Netanyahu.

(©NPK)