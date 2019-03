Saudi-Arabia tek frå Hamza bin Laden statsborgarskapet

utenriks

Saudi-Arabia skal ha tilbakekalla statsborgarskapet via eit kongeleg dekret allereie i november, men først fredag blei avgjerda kunngjort i det offisielle tidsskriftet til kongedømmet.

Kunngjeringa kjem dagen etter at amerikanske styresmakter gjekk ut med ein dusør på drygt 8 millionar for informasjon som kan føre til Hamza bin Laden.

Hamza, som er i slutten av 20-åra, blei født i Jeddah i Saudi-Arabia. Han har tidlegare blitt omtalt som «jihad-kronprinsen» og blir sett på som ein gryande leiar av terrornettverket al-Qaida.

Han har tidlegare trua USA med hemn etter at faren hans blei drepen av amerikanske spesialstyrkar i 2011. På ein video sendt ut av al-Qaidas medieavdeling i 2016, sa Hamza bin Laden at amerikanarane er ansvarlege for vedtaka til leiarane sine, og at al-Qaida vil fortsette den heilage krigen sin mot USA.

