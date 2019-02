Ungarn støttar Noregs kandidatur til FNs tryggingsråd

utenriks

Det uttalte Ungarns utanriksminister Péter Szijárto etter samtalane han hadde i Budapest med utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Budapest sist fredag, skriv ABC Nyheter.

– Vi hadde ein god diskusjon om ei rekke tema av felles interesse, både om vårt bilaterale forhold og ikkje minst samarbeidet vårt i Nato og FN, og med EU. Det var òg viktig for meg å formidle bekymringa vår for den utviklinga vi no ser i Ungarn, seier Eriksen Søreide i ei pressemelding.

Noreg kjempar om ein plass i rådet med Irland og Canada.

– At vi representerer ulike standpunkt i visse spørsmål, hindrar ikkje eit nært samarbeid om konkrete saker, sa Szijárto.

Mellom anna skjer det på det militære området, der Noreg ifølgje Forsvarsdepartementet for tida har ein flygar og 19 bakkemannskap utanfor byen Pápa i Ungarn.

Dei arbeider i programmet Strategic Airlift Capability (SAC), eit fleirnasjonalt samarbeid om ein strategisk transportflykapasitet i form av tre Boeing C-17 Globemaster III-fly, som er stasjonert ved flybasen.

Den ungarske ministeren varsla òg nye innkjøp frå Noreg av militært radiokommunikasjonsutstyr.

På den negative sida av forholdet, er usemje om vilkåra for utbetaling av dei norske EØS-midlane for perioden 2014–2021 til Ungarn.

– Eg håper ein ny avtale om EØS-midlar til Ungarn snart kjem på plass slik at vi kan fortsetje det gode samarbeidet innan ei rekke felt som er viktige for begge land, seier statsråden.

(©NPK)