USAs vekst minka på tampen av fjoråret

utenriks

USAs bruttonasjonalprodukt (BNP) auka med 2,9 prosent i 2018, opp frå 2,2 prosent året før, viser ferske tal frå handelsdepartementet torsdag.

Oppgangen nærma seg dermed president Donald Trumps mål om ein årleg vekst på minst 3 prosent.

Men veksten fall frå heile 3,4 prosent i tredje kvartal i fjor til 2,6 prosent i fjerde kvartal, og mange økonomar trur veksten vil fortsetje å minke i årets første kvartal.

Tala kan tolkast positivt både av tilhengarar og kritikarar av Trumps økonomiske styring, som blir prega av omfattande skattekutt og skyhøge budsjettunderskot.

Handelsdepartementet meiner lågare forbruk var den viktigaste årsaka til den dempa veksten på tampen av fjoråret. Den 35 dagar lange stenginga av delar av offentleg sektor medførte anslagsvis 0,1 prosentpoeng lågare vekst i fjerde kvartal.

Oppgangskonjunkturen er no inne i det tiande året sitt, den nest lengste i USAs historie. Samtidig har dei årlege vekstratane i snitt vore på drygt 2 prosent, noko som er historisk lågt for oppgangstidene i etterkrigstida.

Dersom økonomien fortset å vekse etter juni i år, vil oppgangskonjunkturen ha vart lenger enn vekstperioden i USA frå 1991 til 2001.

Mange økonomar anslår likevel at økonomien ikkje vil vekse meir enn rundt 2,2 prosent i år, og at veksten vil minke ytterlegare i 2020. Enkelte reknar med at økonomien kan nærme seg resesjon allereie neste år.

(©NPK)