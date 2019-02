Trump forlét toppmøtet med Kim Jong-un

utenriks

– Nokre gonger må du berre gå, sa Trump på ein pressekonferanse etter møtet i Vietnams hovudstad Hanoi.

Han fortalde at Kim var villig til å gjere nokre innrømmingar knytt til atomprogrammet sitt. Men ikkje innrømmingane som USA ønsker.

Samtidig bad Kim om fjerning av alle økonomiske sanksjonar mot Nord-Korea – noko Trump ikkje ville gå med på.

Dermed vart toppmøtet avslutta tidlegare enn planlagt. Det kom inga felles fråsegn frå Trump og Kim, og dei avlyste ein planlagt lunsj.

– Varmt forhold

Amerikanske medium bruker uttrykk som «samanbrot» og «kollaps» om den plutselege avslutninga av toppmøtet.

– Dette er utvilsamt eit tilbakesteg, seier den svenske Nord-Korea-analytikaren Niklas Swanström til nyheitsbyrået TT.

Men Trump er tilsynelatande framleis optimist og seier han trur USA og Nord-Korea vil bli samde på eit seinare tidspunkt.

Presidenten seier han og Kim har eit varmt forhold og at han håper og trur det fortset slik.

– Vi liker kvarandre rett og slett, sa den amerikanske presidenten på pressekonferansen.

Han fortalde også at Kim har lova å ikkje ta opp att testing av atomvåpen og rakettar.

– Ikkje hastverk

Under opninga av toppmøtet onsdag sa både Trump og Kim at dei trudde det ville bli ein suksess.

I forkant hadde det vorte spekulert på om dei ville komme med ei felles fråsegn om ei formell avslutning av Korea-krigen.

Sjølv om krigshandlingane tok slutt i 1953, vart ingen offisiell fredsavtale underteikna av landa som deltok i konflikten.

Då Trump og Kim møttest igjen torsdag, var likevel tonen noko annleis. Trump sa han ikkje hadde hastverk med å komme i mål.

– Det som er viktig, er at vi oppnår den rette avtalen, sa han.

Også Kim svarte på nokre spørsmål frå vestlege journalistar – truleg for første gong nokosinne. Den nordkoreanske leiaren sa han «instinktivt» følte at andre dagen på møtet ville føre til eit godt resultat.

Forlét bygningen

Nokre timar seinare var det klart at avslutninga ikkje vart som venta. Både Trump og Kim forlét bygningen etter at den felles lunsjen vart avlyst.

I Sør-Korea fall både børsen og valutakursen då det vart klart at toppmøtet i Hanoi vart mindre vellykka enn mange hadde håpa. Også i fleire andre asiatiske land gjekk aksjekursane ned.

Regjeringa i Sør-Korea seier i ei fråsegn at det er skuffande at USA og Nord-Korea ikkje vart samde. Likevel meiner sørkoreanske styresmakter at det vart gjort framsteg i samtalane i Hanoi.

Møtet i Vietnams hovudstad var andre gong Trump og Kim trefte kvarandre. Det første toppmøtet deira vart halde i Singapore i fjor.

USA prøver å overtale Nord-Korea til atomnedrustning i byte mot oppheving av økonomisk sanksjonar. Men forhandlingane mellom landa har mellom anna vore prega av ulik forståing av omgrepet «atomnedrusting på Koreahalvøya».

På pressekonferansen torsdag sa Trump at Kim har ei anna forståing av omgrepet enn det USA har.

– Men han ligg mykje nærare enn for eit år sidan, sa presidenten.

