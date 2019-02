Trump ekskluderte journalistar frå toppmøte med Kim

utenriks

Ifølgje pressesekretær i Det kvite hus, Sarah Sanders, vart avgjerda teken på bakgrunn av spørsmål som vart ropt av pressa på møtet tidlegare på dagen, om den tidlegare advokaten til presidenten Michael Cohens Kongresshøyring, som gjekk føre seg samtidig.

– På grunn av den sensitive karakteren til det historiske toppmøtet har vi avgrensa pressetilgangen til ei mindre gruppe, sa Sanders, og la til at dei alltid jobbar med å sikre at amerikanske medium har så mykje tilgang som mogleg.

Fire journalistar vart ekskluderte frå å dekke middagen mellom dei to leiarane, og avgjerda vart møtt med kritikk i USA. Spesielt sidan presidenten møtte leiaren for eit land som er kjent for å undertrykkje menneskerettar og ikkje ha ei fri presse.

– Dette toppmøtet gir ei moglegheit for det amerikanske presidentskapet til å vise styrke ved å stå overfor tøffe spørsmål frå eit fritt og uavhengig pressekorps, ikkje vise veikskap ved å gøyme seg bak restriksjonane i siste minutt, opplyser Korrespondentforeininga i Det kvite hus.

Trur toppmøte blir ein suksess

Trump og Kim tok kvarandre i handa, smilte og lo då dei møttest i Vietnams hovudstad Hanoi onsdag.

– Eg er sikker på vi denne gongen vil oppnå resultat som alle vil ønske velkommen, sa Kim.

– Eg vil gjere mitt beste for at dette skal skje, la han til.

Trump følgde opp og spådde at toppmøtet vil bli svært vellykka.

– Vi får sjå kva som skjer, men vi ønsker å gjere noko stort.

Strid om atomvåpen

Dei to leiarane hadde onsdag samtaler utan rådgivarar til stades, før dei åt middag saman. Toppmøtet fortset torsdag.

Trump og Kim har treft kvarandre éin gong tidlegare, under det historiske første toppmøtet deira i Singapore i fjor.

Det vart av Trump beskrive som ein stor suksess, men førte ikkje til mange konkrete nordkoreanske innrømmingar. Så langt er det lite som tyder på at Kim Jong-un vil godta å kvitte seg med atomvåpena sine.

USA prøver å overtale Nord-Korea til atomnedrustning i byte mot oppheving av økonomisk sanksjonar.

Korea-krigen

Fleire ekspertar – og også regjeringa i Sør-Korea – trur likevel det er ei moglegheit for at toppmøtet i Vietnam vil føre til eit anna gjennombrot: Ei felles fråsegn frå Trump og Kim om ei formell avslutning av Korea-krigen.

Sjølv om krigshandlingane stoppa i 1953, vart ingen offisiell fredsavtale underteikna av landa som deltok i konflikten.

– Eg trur ei fredserklæring for å avslutte Korea-krigen vil bli det store som kjem ut av toppmøtet, seier Harry Kazianis frå den amerikanske tankesmia Center for National Interest.

USA og Nord-Korea kan ikkje formelt avslutte konflikten på eiga hand, sidan også Sør-Korea og Kina deltok. Men ei erklæring frå Trump og Kim vil vere eit viktig skritt på vegen.

På spørsmål frå ein journalist i Hanoi onsdag om det kjem ei slik erklæring, svarte Trump:

– Vi får sjå.

– Fantastisk potensial

Kort tid før toppmøtet i Hanoi sende Trump ut ei Twitter-melding der han skrytte av Nord-Koreas økonomisk moglegheiter.

– Potensialet er FANTASTISK, ei stor moglegheit, nesten utan like i historia, for vennen min Kim Jong-un. Vi vil finne det ut veldig snart – veldig interessant!

Presidenten oppfordrar Nord-Korea til å følgje same veg som Vietnam, der toppmøtet blir halde.

Medan USA og kommuniststyrte Vietnam låg i krig på 1960- og 70-talet, har landa i dag eit godt forhold og tette handelssamband.

Samtidig som Trump held det andre toppmøtet sitt med Kim Jong-un, skal den tidlegare advokaten til presidenten Michael Cohen spørjast ut under ei høyring i Kongressen i USA. Det er venta at han vil skulde presidenten for rasisme og komme med fleire skuldingar knytt til Trumps forhold til Russland.

Sonen til presidenten Donald Trump junior har hevda at tidspunktet for høyringa er vald av demokratane i Kongressen for å ta merksemda bort frå toppmøtet i Hanoi.

(©NPK)