Pakistan seier dei har skote ned to indiske fly

utenriks

– Eitt av flya fall inne i AJ & K medan det andre fall inne i IOK. Ein indisk flygar er arrestert av soldatar på bakken, medan to er i området, seier talsmannen til den pakistanske hæren Asif Ghafoor på Twitter.

AJ & K er ei forkorting for Azad Jammu og Kashmir og er den pakistanske nemninga for den delen av Kashmir som er kontrollert av Pakistan. IOK er den pakistanske nemninga for den indiskkontrollerte delen av Kashmir.

Spenninga mellom dei to atommaktene er høgare enn på mange år etter at indiske kampfly tysdag utførte flyangrep på pakistansk side av Kashmir.

