Kjelder: Pakistanske kampfly krenkte indisk luftrom

Spenninga mellom dei to atommaktene er høgare enn på mange år etter at indiske kampfly tysdag utførte flyangrep på pakistansk side av Kashmir.

Den indiske nettavisa News18 skriv at pakistanske kampfly onsdag vart avskorne av eit indisk fly, men at pakistanarane sleppte bomber på veg tilbake frå toktet. Det er uklart kva som var målet for det påståtte angrepet, og det er heller ingen meldingar om drepne eller såra.

– Flya gjekk inn i indisk luftrom over sektorane Noweshera og Poonch, seier ikkje namngitte tenestemenn til News18.

India hevdar at deira flyangrep tysdag øydela ein pakistansk opprørsleir og at fleire hundre vart drepne eller såra. Pakistan hevdar på si side at bombene fall i eit folketomt område og at ingen menneske vart trefte.

Det indiske angrepet var ein gjengjeldingsaksjon etter eit sjølvmordsangrep der minst 40 indiske soldatar vart drepne for to veker sidan.

