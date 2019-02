India seier dei har skote ned pakistansk kampfly

utenriks

Pakistan hevda tidlegare onsdag å ha skote ned to indiske kampfly i den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir.

Indias utanriksdepartement hevdar dei skaut ned eit pakistansk kampfly som deltok i ein operasjon «retta mot militære anlegg på indisk side».

– Bakkestyrkar såg at det pakistanske flyet fall ned på pakistansk side, seier talsmannen til departementet Rajeesh Kumar på ein pressekonferanse.

– I denne samanstøyten mista vi dessverre ein Mig-21. Flygaren er sakna, legg Kumar til.

Pakistan har sagt at dei har tatt to indiske flygarar til fange etter hendinga, og at ein av dei får behandling på eit militærsjukehus.

