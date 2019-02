Buhari attvalt som Nigerias president

utenriks

Valstyresmaktene utropte Buhari til valvinnar i morgontimane onsdag, men allereie kvelden før stadfesta valkommisjonen at han kom til å vinne. Då alle delstatane bortsett frå éin var talde opp tysdag kveld, hadde Buhari fire millionar fleire stemmer enn den næraste utfordraren, Atiku Abubakar, som dermed ikkje hadde nokon sjanse til å ta igjen forspranget.

Det offisielle resultatet viser at Buhari til slutt hadde sikra seg 15,1 millionar stemmer, mot 11,2 millionar for Abubakar. Rundt 84 millionar nigerianarar kunne stemme ved eitt av dei over 175.000 vallokala i dei 36 delstatane i landet.

For å vinne måtte han ikkje berre at få flest stemmer totalt. Han måtte også få minst 25 prosent av stemmene i to tredelar av delstatane, inkludert hovudstadsregionen.

Abubakars parti PDP og Buharis parti APC har skulda kvarandre for valjuks, men ingen har lagt fram bevis.

Dødstalet etter valdshendingar kopla til valet er komme opp i minst 53.

(©NPK)