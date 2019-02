Trump har komme til Hanoi

utenriks

Onsdag og torsdag møter Kim Jong-un USAs president Donald Trump under det som blir det andre toppmøtet deira. Det er venta at dei to leiarane vil diskutere atomnedrustning på Koreahalvøya når dei møtest til det to dagar lange møtet i den vietnamesiske hovudstaden.

Det kvite hus opplyser at første punkt på programmet er ein privat middag for dei to leiarane onsdag. I forkant av middagen skal dei to helse på kvarandre i einerom.

Møtet i Hanoi kjem etter at Kim og Trump møttest i Singapore i fjor, eit møte som gav verda nokre nye bilde på forholdet mellom leiarane, men førte til få konkrete skritt mot nedrustning. For at dette toppmøtet skal bli sett på som noko meir enn eit PR-stunt, må det gjerast nokre skikkelege framsteg, seier fleire observatørar.

Eit avgjerande skritt, som truleg vil bli diskutert er avviklingen av atomanlegget Yongbyon. Så langt er det ingenting som tyder på at reaktorane ved anlegget er i drift, ifølgje det USA-baserte nettstaden North 38.

Kim kom til Hanoi tidlegare tysdag morgon etter å ha reist gjennom Kina.

