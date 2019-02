Stor levering av vodka til Nord-Korea stoppa i nederlandsk toll

utenriks

Sendinga var på veg til Nord-Koreas leiar Kim Jong-un og inneheldt 90.000 flasker med russisk vodka, ifølgje nederlandske medium. Alkoholen vart funnen i førre veke på eit lasteskip.

FNs sanksjonar mot Nord-Korea med bakgrunn i atomvåpen- og missilprogrammet deira, forhindrar eksport av mange varer til landet.

– FNs tryggingsråd har innført klare sanksjonar mot Nord-Korea, og derfor er det viktig å handheve dei, seier den nederlandske ministeren for utanlandsk handel Sigrid Kaag til avisa Algemeen Dagblad.

I tillegg til sanksjonane har økonomien i Nord-Korea òg møtt utfordringar som følgje av dårleg forvalting og naturkatastrofar, og landet skal i år stå overfor ein matmangel på 1,4 millionar tonn.

Den nordkoreanske leiaren og USAs president Donald Trump møtest denne veka i Hanoi til det andre toppmøtet sitt. Det er venta at dei to leiarane vil diskutere atomnedrustning på Koreahalvøya når dei møtest til det to dagar lange møtet i den vietnamesiske hovudstaden.

(©NPK)