Norsk student sikta for seksuell utpressing i USA

utenriks

Mannen skal visstnok ha hacka kontoen til jenta på sosiale medium og fått tilgang på sensitive bilde og videoar, ifølgje amerikanske medium.

Han skal deretter ha sendt henne utfordrande bilde av henne og ein video som visstnok viste at ho hadde sex. Han skal ha trua med å publisere materialet og sende det til familien hennar dersom ho ikkje chatta med han, ifølgje lokale styresmakter.

Jenta skal deretter ha kontakta politiet, som no har sikta mannen for utpressing, forfølging og for å ha hatt seksuelt materiale av ein mindreårig.

