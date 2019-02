May opnar for å utsetje brexit

utenriks

Ei utsetjing løyser ikkje noko, åtvarar May.

Men no opnar ho likevel for det ho kallar ei «kort og avgrensa» forlenging av forhandlingsperioden viss Underhuset endå ein gong seier nei til utmeldingsavtalen ho og EU har forhandla fram.

Ei slik forlenging bør ifølgje May vare maksimalt til slutten av juni.

Tre avstemmingar

Den dramatiske kuvendinga vart diskutert med regjeringskollegiet tysdag formiddag og deretter presentert for heile Underhuset.

Første trinn i Mays nye plan er ei avstemming i Underhuset seinast den 12. mars. Der skal dei folkevalde få høve til å stemme over utmeldingsavtalen på nytt, etter forhandlingar med EU om tilleggsgarantiar for å roe britane om dei kontroversielle løysingane for irskegrensa i avtalen. Desse forhandlingane går føre seg enno.

Men blir avtalen stemd ned på nytt, vil May ta initiativ til ytterlegare to avstemmingar:

Først ei avstemming den 13. mars om i kva grad Storbritannia skal gå ut av EU utan avtale.

Så ei avstemming den 14. mars om i kva grad Storbritannia bør be EU om ei forlenging av forhandlingsperioden, føresett at fleirtalet i Underhuset dagen før seier nei til å gå ut av EU utan avtale.

Løyser ikkje noko

May gjer det klart at ho framleis er mot ei slik utsetjing.

– Ei forlenging vil ikkje ta «no deal» av bordet. Einaste måte å gjere det på, er å avlyse utmeldinga, noko eg ikkje kjem til å gjere, eller å inngå ein avtale, sa statsministeren då ho presenterte planen for Underhuset.

Ifølgje henne vil Storbritannia grunnleggande sett stå overfor nøyaktig dei same alternativa som før:

– Enten å gå ut med ein avtale, å gå ut utan ein avtale eller å avlyse brexit.

Aukande press

Mays heilomvending kjem i kjølvatnet av truslar frå fleire ministrar om at dei vil gå av i protest viss dei ikkje får garantiar for at regjeringa ikkje vil la «no deal» bli ein realitet.

Samtidig har Labour auka pressa på May ved å opne for ei ny folkerøysting om brexit, viss deira eigen alternative plan for skilsmissa blir stemd ned. Labours plan kjem opp til avstemming allereie onsdag.

Opposisjonsleiar Jeremy Corbyn kallar Mays tilnærming «grotesk uansvarleg».

– Dette er ein bevisst strategi for å auke tidspresset, sa Corbyn då han fekk ordet etter May.

Krev semje

Utgangspunktet er at Storbritannia skal gå ut av EU ved midnatt norsk tid den 29. mars.

Ei utsetjing av skilsmissa er berre mogleg viss stats- og regjeringssjefane frå EUs 27 andre medlemsland samrøystes går med på det.

Samtidig vil det vere svært tungvint å utsetje lenger enn til juni. Skal utmeldinga forseinkast endå meir, må Storbritannia nemleg delta i valet til nytt EU-parlament, påpeikar May.

Det nye EU-parlamentet – utan britiske representantar – skal veljast i slutten av mai og tiltre i juli.

Nei, nei, nei

Det May derimot ikkje seier noko om, er kva ho vil gjere viss Underhuset seier nei til alt – nei til avtalen hennar, nei til å gå ut utan avtale og nei til å utsetje.

På EU-sida er bekymringa at heile prosessen skal krasjlande, slik at Storbritannia til slutt likevel ryk ut av EU utan å ha ein avtale på plass, beintfram fordi det ikkje er fleirtal i Underhuset for noko som helst.

(©NPK)