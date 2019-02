Kim Jong-un har komme til Vietnam

utenriks

Æresvakt, flagg, blomstrar og raud løpar var på plass då det pansra toget til den nordkoreanske leiaren kryssa grensa tysdag etter å ha reist gjennom Kina på veg til toppmøtet i Hanoi.

Kim kom ut og helste på vietnamesiske tenestemenn før han sette seg inn i ein Mercedes som skulle køyre han dei siste 17 mila til hovudstaden der toppmøtet skal vere. Donald Trump er venta å lande i Hanoi seinare tysdag.

Det kvite hus opplyser at møtet skal vare i to dagar og at første punkt på programmet er ein privat middag for dei to leiarane onsdag. I forkant av middagen skal dei to helse på kvarandre i einerom.

Det er ikkje komme nokon nærare informasjon om programmet for det som blir anteke å bli den viktigaste møtedagen, torsdag.

(©NPK)