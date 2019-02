FNs generalsekretær: – Overveldande katastrofe i Jemen

utenriks

I Genève blir det tysdag halde ein givarkonferanse for å skaffe til vegar pengar for å bøte på det FN kallar den verste humanitære krisa i verda.

Behovet er anslått til 4,2 milliardar dollar, tilsvarande 36 milliardar kroner.

– Vi er her for å svare på ei krise med eit øydeleggjande omfang, sa Guterres i talen sin under opninga av konferansen.

FN anslår at 80 prosent av Jemens befolkning – 24 millionar menneske – treng ei eller anna form for humanitær hjelp. 10 millionar er nær ved å svelte.

Talet på jemenittiske barn som treng humanitær bistand, kan i år stige til 12,5 millionar, ifølgje Redd Barna.

Norsk bidrag

I Genève var det tysdag ettermiddag til saman komme løfte om bistand tilsvarande 23 milliardar kroner til Jemen, ifølgje nyheitsbyrået AP. Paradoksalt nok kjem mykje pengar frå Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata – som òg deltar i krigen.

Norske styresmakter varslar at dei gir ytterlegare 150 millionar kroner til humanitær støtte i landet.

– Dette er ei matkrise og ei beskyttelseskrise med enorme konsekvensar, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei fråsegn.

Minst 10.000 menneske blir antekne å ha vorte drepne i krigshandlingar i Jemen. Men mengda som har døydd av svolt, underernæring og medisinmangel i konflikten er langt høgare.

Redd Barna anslår at 85.000 barn under fem år har døydd av svolt og feilernæring i Jemen sidan krigen braut ut i 2015.

– Ei skam

Samtidig som Noreg har gitt betydelege summar i bistand til Jemen, har norsk militært utstyrt vorte selt til fleire av landa som deltar i konflikten.

Sjølv om regjeringa ikkje lenger gir nye lisensar til sal av slikt utstyr til Saudi-Arabia, får Dei sameinte arabiske emirata framleis kjøpe militært materiell. Det gjer òg fleire av dei andre landa i den Saudi-leidde koalisjonen som krigar mot sjiamuslimske opprørarar i Jemen.

Heller ikkje fleirtalet på Stortinget har kravd stans i eksporten til Dei sameinte arabiske emirata, som har ei sentral rolle i krigen.

– Det er ei skam at Stortinget fortset å tillate sal av militært materiell til koalisjonen, uttalte Tamer Kirolos i Redd Barna i førre månad.

NTB bad Utanriksdepartementet tysdag formiddag om ein kommentar til kritikken frå organisasjonen – så langt utan å få svar.

– Sjokkerande lidingar

Lise Grande, som koordinerer FNs nødhjelpsarbeid i Jemen, kallar lidingane i landet for sjokkerande.

Rundt 250.000 menneske er allereie ramma av katastrofal svolt, åtvara Grande i forkant av givarkonferansen i Genève.

Den blir arrangert av Sveits, Sverige og FN. Sverige har òg vore vertskap for fredsforhandlingar som leidde fram til ein avtale om våpenkvile i den jemenittiske hamnebyen Hodeida.

Svært mykje av nødhjelpa til Jemen blir frakta gjennom Hodeida, noko som er avgjerande for å unngå ein endå større katastrofe.

Under opninga av givarkonferansen i Genève peika FN-sjef António Guterres på eitt lyspunkt i ein elles dyster situasjon. For første gong sidan september har FN nådd fram til lager med over 50.000 tonn korn i nærleiken av Hodeida.

– Vi håper å kunne byrje å bruke anlegget igjen så snart som mogleg, sa Guterres.

(©NPK)