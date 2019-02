Danius forlèt Svenska Akademien

utenriks

– Eg har bestemt meg for å forlate plassen min i Svenska Akademien, stol nummer sju, som ein gong var stolen til den første kvinna som vart valt inn i Akademien, Selma Lagerlöf. For meg har det vore ei ære å få sitte i stolen hennar, skriv Danius i ei pressemelding.

Sara Danius var tidlegare Akademiens faste sekretær, men 12. april i fjor avslutta ho arbeidet sitt i institusjonen saman med fleire andre medlemmer. Årsaka var ein djup intern konflikt som mellom anna handla om at kulturprofilen Jean-Claude Arnault, ektemannen til eitt av medlemmene, hadde vorte skulda for seksuelle overgrep. Han vart seinare i fjor dømt til to og eit halvt års fengsel for to valdtekter.

Forhandlingane mellom Danius og Akademien har gått føre seg sidan april i fjor. Akademien gir henne tolv månaders sluttpakke. Den fullstendige avtalen mellom partane er no klar og inneber at Danius får ytterlegare ni månader sluttvederlag, opplyser advokaten hennar Anders Elmér.

– Svenska Akademien har bestemt at det finst sakleg grunnlag for å avslutte Sara Danius' sekretærskap. Dette har ført til ein kjensleladd polemikk og samanblanding av ulike spørsmål. Svenska Akademien ber Sara Danius om unnskylding for sin del i dette, skriv Akademien i ei pressemelding.

Danius opplyser at ho for få dagar sidan tilbaud seg å komme tilbake som fast sekretær, men vart avvist.

– Eg bestemte meg då for å forlate Akademien sjølv som passivt medlem, skriv ho.

(©NPK)