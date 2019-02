Trump utset tollauke for kinesiske varer

utenriks

– Eg er glad for å kunne kunngjere at USA har teke store steg i handelssamtalane med Kina på viktige område som opphavsrett, teknologioverføring, landbruk, tenester og valuta. Som eit resultat av dette vil eg utsetje auken av tollsatsar som var planlagt til 1. mars, skriv Trump på Twitter.

«Våpenkvile»

Han seier det har vore ei veldig god helg for dei to landa, som forhandlar for å unngå ei opptrapping av handelskrigen. Trump seier han planlegg eit toppmøte med den kinesiske presidenten Xi Jinping i Florida dersom den gode framdrifta fortset.

I samband med G20-møtet i byrjinga av desember vart dei to statsleiarane einige om ei tre månader lang «våpenkvile» i handelskrigen mellom landa. Denne pausen går ut 1. mars, og USA hadde i utgangspunktet varsla ein kraftig auke av importavgifta på fleire kinesiske varer dersom ein ny handelsavtale ikkje var på plass innan det. Etter planen skulle tollsatsen aukast frå 10 til 25 prosent på kinesiske varer verd 200 milliardar dollar.

Men no ser det altså ut til at Trump vil gi forhandlarane meir tid på å få i hamn ein avtale. Presidenten sa ikkje noko om kor lang utsetting det er snakk om.

Børsoptimisme

Trumps optimisme smitta over på dei asiatiske børsane, som starta veka med ein opptur.

Tokyo var først ute med å opne handelen måndag, og både Nikkei-indeksen og den breiare Topix-indeksen gjekk opp 0,6 prosent. I Hongkong fekk Hang Seng-indeksen same oppsving i den tidlege handelen, mens auken var minst dobbelt så stor på den andre sida av grensa til Kina.

Hovudindeksen i Shanghai hoppa opp 1,2 prosent etter opning, mens i Shenzhen, Hongkongs naboby, var auken på 1,5 prosent.

(©NPK)