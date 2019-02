EUs president meiner utsetting av brexit ville vore fornuftig

utenriks

– Eg meiner ei forlenging ville vore ei rasjonell løysing i den situasjonen vi står i no, sa Tusk då han møtte pressa etter toppmøtet mellom EU og Den arabiske liga i Egypt.

Men statsminister Theresa May meiner framleis det er mogleg å unngå dette, la han til.

Dei to heldt søndag eit eige bilateralt møte om brexit på sidelinja av toppmøtet i Sharm el-Sheikh.

– Det er klart for meg at viss det ikkje er noko fleirtal i Underhuset for å godkjenne ein avtale, står vi overfor eit val: ein kaotisk brexit eller ei forlenging. Jo mindre tid det er igjen til 29. mars, desto større sannsyn er det for ei forlenging. Det er ikkje noko vi planlegg, det er berre eit objektivt faktum, sa Tusk.

