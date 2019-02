utenriks

Mange av offera var kvinnelege gatefeiarar, opplyser Mukhtar Nor Gesey, ein talsmann for lokale styresmakter, og Mohamed Hassan, talsmann for tryggingsstyrkane.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet, men Hassan meiner den ytterleggåande islamistgruppa al-Shabaab stod bak.

Angrepet fann stad måndag om lag 17 kilometer sør for hovudstaden.

